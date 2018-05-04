Собянин присудил доктору Рошалю премию "Легенда века"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым присудил президенту НИИ детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю премию "Легенда века".

Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра столицы.

"Присудить премию города Москвы 2018 года "Легенда века" Рошалю Леониду Михайловичу… за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность", — следует из указа.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного летчика. Леонид Рошаль основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.