Три участка на полигоне "Ядрово" в Подмосковье готовы к дегазации

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Три участка из 17 на полигоне "Ядрово" в Волоколамске Московской области готовы к дегазации, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Три участка уже полностью подготовлены: сделаны проколы с помощью гидравлического стичера, поверхность накрыта геомембраной и гидроматами, отсыпана песком. Сейчас на двух других участках укладывается изоляционное покрытие", — цитирует пресс-служба слова представителя оператора полигона "Ядрово" Максима Конопко.

В настоящее время российские и голландские специалисты начали работы по подготовке к дегазации на шестом технологическом участке старой карты полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, уточнили в пресс-службе.

Там также напомнили, что для монтажа системы дегазации карта разделена на 17 участков, на которых с помощью иглы-стичера проводятся проколы и устанавливаются вертикальные скважины. Всего в теле полигона будет сделано 5 тысяч проколов.

Ранее сообщалось, что работы по подготовке к дегазации по плану должны быть завершены до 15 июня.

На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывали произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.