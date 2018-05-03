Володин призвал сохранить правду о преступлениях нацизма

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Необходимо сохранить правду о преступлениях нацистов, чтобы подобное больше не повторялось, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в день выхода в российский прокат фильма "Собибор".
Володин назвал картину тяжелой, отметив, что ее надо посмотреть, "чтобы подобные события никогда не повторялись".
"Семьдесят пять лет прошло со дня восстания узников нацистского лагеря смерти Собибор. С каждым днем трагические события октября 1943 года от нас все дальше. Долгое время эта страница истории Великой Отечественной войны не придавалась огласке широкой общественности", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Как подчеркнул спикер ГД, ценой миллионов человеческих жизней мир понял, что ни одна нация не должна и не может считать себя исключительной.
"Мы помним о жертвах нацистских преступников и о мужестве людей… Нам необходимо сохранить эту правду. Мы обязаны рассказать об этой страшной трагедии своим детям и внукам, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись", — подчеркнул председатель ГД.
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