Володин призвал сохранить правду о преступлениях нацизма

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Необходимо сохранить правду о преступлениях нацистов, чтобы подобное больше не повторялось, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в день выхода в российский прокат фильма "Собибор".

Режиссерский дебют известного актера Константина Хабенского, картина "Собибор", повествующая о восстании в нацистском лагере в период Второй мировой войны, вышла в широкий российский прокат 3 мая.

Володин назвал картину тяжелой, отметив, что ее надо посмотреть, "чтобы подобные события никогда не повторялись".

"Семьдесят пять лет прошло со дня восстания узников нацистского лагеря смерти Собибор. С каждым днем трагические события октября 1943 года от нас все дальше. Долгое время эта страница истории Великой Отечественной войны не придавалась огласке широкой общественности", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Как подчеркнул спикер ГД, ценой миллионов человеческих жизней мир понял, что ни одна нация не должна и не может считать себя исключительной.

"Мы помним о жертвах нацистских преступников и о мужестве людей… Нам необходимо сохранить эту правду. Мы обязаны рассказать об этой страшной трагедии своим детям и внукам, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись", — подчеркнул председатель ГД.

Фильм "Собибор" основан на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти "Собибор", созданном весной 1942 года на территории Польши. Лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.

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