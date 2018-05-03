Суд оставил "Объединение перевозчиков России" в списке иноагентов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить "Объединение перевозчиков России" из списка иностранных агентов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"В удовлетворении требований было отказано", — сказала пресс-секретарь.

Ответчиком по делу было министерство юстиции РФ.

Ранее Минюст РФ сообщил, что в ходе проверки было установлено, что в 2017 году "Объединение перевозчиков России" получало иностранное финансирование от физических лиц — четырех граждан Германии.