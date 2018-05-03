Ивановская область и Китай установят побратимские отношения

ИВАНОВО, 3 мая — РИА Новости. Провинции Китайской народной республики и Ивановская область намерены расширить направления сотрудничества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Переговоры об укреплении и развитии сотрудничества между Китаем и Ивановской областью провели 2 мая временно исполняющий обязанности губернатора региона Станислав Воскресенский и чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Российской Федерации господин Ли Хуэй в рамках его визита в Иваново. В ходе двусторонней встречи речь шла о развитии сотрудничества в сферах образования, туризма, по привлечению инвестиций", — добавил собеседник агентства.

В настоящее время в Китае — 137 провинций и городов, которые установили побратимские отношения с российскими городами. Как отметил господин посол, в Ивановской области у Китая городов-побратимов пока нет. Станислав Воскресенский предложил проработать вопрос установления побратимских связей между городами Китая и Ивановской области.

В составе делегации китайского посольства Ивановскую область также посетили президент, председатель правления АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) госпожа Гао Ян и заместитель директора промышленно-торгового банка Китая. Как отметил собеседник агентства, их цель — подробно изучить возможности дальнейшего сотрудничества с Ивановской областью.

В ходе визита в Ивановскую область посол Китая в России также посетил Международный центр образования "ИНТЕРДОМ" имени Е.Д. Стасовой", учреждению исполнилось 85 лет. Интердом основан в 1933 году по инициативе и на средства рабочих Иваново-Вознесенска. Здесь обучались дети Мао Цзедуна, Джу Де, а также общественно-политических деятелей Югославии, Колумбии, Испании, Италии, Гвинеи Бисау и других стран мира. За время своего существования Интердом выпустил более 5 тысяч ребят из 86 стран мира.

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