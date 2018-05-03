Нижегородские продукты взяли призовые места на выставке "Продуктовый мир"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Золотые и серебряные медали завоевали продукты предприятий Нижегородской области на выставке "Продуктовый мир", участие в ярмарке принимали также производители из Южной Кореи, Санкт-Петербурга, Кировской, Тверской и Воронежской областей, сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

"Проведение подобных конкурсов среди предприятий важно не только для выявления лучших. Это еще и дополнительный стимул для региональных производителей постоянно повышать качество продукции, внедрять современные системы контроля и менеджмента. Особенно важно добиваться высокого качества продуктов питания, ведь от этого зависит здоровье нижегородцев", — приводит пресс-служба слова врио главы региона Глеба Никитина.

В пресс-службе напомнили, что ранее Никитин поручил усилить меры по борьбе с фальсификатом на рынке молочной продукции. В области для этого создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

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