Депутат Боярский прокомментировал закон о курительных комнатах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Автор законопроекта о создании в аэропортах зон для курения депутат Госдумы Сергей Боярский надеется, что в этом вопросе в итоге будет найден компромисс и будут учтены права как некурящих, так и курящих россиян.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сообщил, что комитет направил законопроект о создании зон для курения в аэропортах на доработку, при этом большинство членов комитета высказались в поддержку документа.
"Действительно, Комитет по охране здоровья в своём заключении на первоначальный вариант текста законопроекта ссылался на необходимость доработки текста. Соответствующее решение о рекомендации изменить текст было принято Комитетом ещё 8 февраля. Текст уже доработан, однако профильным комитетом ещё не рассматривался в его окончательном варианте", — сказал РИА Новости Новости Боярский.
Депутат добавил, что поддержка концепции законопроекта звучала и до сих звучит от некоторых депутатов Комитета, но окончательное решение ещё не принято.
Депутат Госдумы "Единой России" Сергей Боярский в ноябре прошлого года внес законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения. Фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан. В комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.