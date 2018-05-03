Дети погибших силовиков поучаствуют в акции "Бессмертный полк" в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 3 мая — РИА Новости. Дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, примут участие в акции "Бессмертный полк" в Ингушетии 9 мая, сообщила пресс-служба руководителя региона.

В четверг в столице Ингушетии Магасе прошла репетиция парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Присутствовавший на ней глава республики Юнус-Бек Евкуров дал ряд рекомендаций организаторам парада.

"Правительству республики поручено привлечь к участию в шествии "Бессмертный полк" детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга", — говорится в сообщении.

"Нужно, чтобы они тоже с портретами своих погибших отцов прошли в составе "Бессмертного полка", — приводит пресс-служба слова Евкурова.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.