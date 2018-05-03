В Татарстане ветеранов ВОВ наградят медалью "За доблестный труд"

КАЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие в Татарстане, будут награждены республиканской медалью "За доблестный труд", сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

"Принято решение президента республики Татарстан о награждении ветеранов участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тех, кто награждён знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей медалью республики Татарстан "За доблестный труд" в рамках праздничных мероприятий", — сказала Фазлеева на брифинге в правительстве республики.

Вице-премьер отметила, что, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, и это обязывает к адресным и четким мероприятиям в рамках празднования 9 мая. По её словам, представители исполкомов городов и районов Татарстана навестят каждого ветерана и вручат медали до дня республики (30 августа).

Фазлеева уточнила, что в Татарстане в настоящее время проживают 1596 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 412 участников Великой Отечественной войны, не входивших в состав действующей армии, 173 человека, награждённых знаком "Житель блокадного Ленинграда", 188 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Всего, по её информации, по состоянию на конец апреля в республике проживает 46,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая порядка 40,5 тысячи тружеников тыла и более 3 тысяч вдов погибших, умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Согласно информации на сайте министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, для лиц, удостоенных медали "За доблестный труд", предусмотрены ежемесячная денежная выплата, субсидии-льготы в размере 50% оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, субсидия в размере 100% платы за абонентскую линию фиксированной телефонной связи, радио, коллективную антенну.

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