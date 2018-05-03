В Татарстане ветеранов ВОВ наградят медалью "За доблестный труд"

КАЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие в Татарстане, будут награждены республиканской медалью "За доблестный труд", сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
"Принято решение президента республики Татарстан о награждении ветеранов участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тех, кто награждён знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей медалью республики Татарстан "За доблестный труд" в рамках праздничных мероприятий", — сказала Фазлеева на брифинге в правительстве республики.
Вице-премьер отметила, что, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, и это обязывает к адресным и четким мероприятиям в рамках празднования 9 мая. По её словам, представители исполкомов городов и районов Татарстана навестят каждого ветерана и вручат медали до дня республики (30 августа).
Фазлеева уточнила, что в Татарстане в настоящее время проживают 1596 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 412 участников Великой Отечественной войны, не входивших в состав действующей армии, 173 человека, награждённых знаком "Житель блокадного Ленинграда", 188 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Всего, по её информации, по состоянию на конец апреля в республике проживает 46,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая порядка 40,5 тысячи тружеников тыла и более 3 тысяч вдов погибших, умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Согласно информации на сайте министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, для лиц, удостоенных медали "За доблестный труд", предусмотрены ежемесячная денежная выплата, субсидии-льготы в размере 50% оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, субсидия в размере 100% платы за абонентскую линию фиксированной телефонной связи, радио, коллективную антенну.
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"Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!"
Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...
Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы".
Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой".
Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте".
"Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба.
Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы".
Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда".
Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы".
Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой".
В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы".
Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы".
Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г.
Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость".