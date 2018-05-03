Вологодчина получит 37 млн рублей на внедрение инфосистем в медучреждениях

ВОЛОГДА, 3 мая — РИА Новости. Виктория Смирнова. Вологодская область получит из федерального бюджета 37 миллионов рублей на внедрение информационных систем в бюджетных медицинских учреждениях в 2018 году, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Олег Васильев.

"Электронные услуги в здравоохранении мы уже развиваем несколько лет. В их числе особенно важна запись на прием к врачу через интернет, внедрение принципов "вежливой поликлиники", системы электронного больничного листа и электронной регистратуры. Сейчас в регионе оборудовано компьютерами 84,5% рабочих мест врачей. В 12 учреждениях применяется технология телемедицины. Но этого недостаточно", — рассказал Олег Васильев.

По его словам, в текущем году в областном бюджете впервые также предусмотрено почти 200 миллионов рублей на комплексную систему IT-обеспечения отрасли. "Благодаря этому больницы и поликлиники смогут перейти на электронный документооборот, а это еще один шаг по повышению качества медицинских услуг", — отметил замгубернатора.

Сведения по медпомощи будут храниться не только в региональной, но и в единой государственной системе здравоохранения "Это очень важно, если речь идет, к примеру, о высокотехнологичном лечении в других регионах. С появлением единой медицинской информационной системы пациентам больше не придется возить с собой историю болезни — эти документы уже будут в электронной базе. А значит, при согласии пациента клиники смогут обменяться электронными медицинскими картами", — добавил Васильев.

Электронный документооборот поможет решить и вопрос с очередями. К специалистам можно будет записываться через Единый портал государственных и муниципальных услуг, добавил он.