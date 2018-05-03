НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Проект развития Нижегородской области до 2035 года "Стратегия-2035" разработан в регионе, во вторник состоялась передача пакета документов главе области Глебу Никитину, сообщила пресс-служба губернатора.

"Стратегия содержит в себе как основные направления развития, так и отраслевые приоритеты, специализацию соответствующих кластеров и конкретные ключевые показатели эффективности. В проект "Стратегии-2035" вошли самые амбициозные задачи, над решением которых будем работать. Обсуждение продолжается, оно открытое, каждый может предложить свою идею или поставить задачу. Я поручил максимально активно привлекать жителей региона к обсуждению. Оно будет идти в течение всего лета", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Уточняется, что обсуждение стратегии состоится как в Нижнем Новгороде, так и в других городах региона.

Планируется, что документ разместят в интернете, сейчас для этого разрабатывается специальный ресурс, где предусмотрят возможность обратной связи с жителями области, чтобы власти могли учесть предложения граждан.

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