В Подмосковье в 2018 году снизилась смертность от ДТП

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Смертность от ДТП в Подмосковье снизилась на 4% за первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства Московской области.

"Согласно данным Росстата, с января по март 2018 года в Московской области показатель смертности от ДТП снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за указанный период на дорогах погибло 147 человек", – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По итогам первого квартала 2018 года Московская область занимает пятое место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе. Регион имеет более низкие показатели смертности от ДТП, нежели средние значения по стране, – 7,9 умерших на 100 тысяч жителей, по России данный коэффициент составляет 8,5, уточнили в пресс-службе.

"Во многом снижение смертности связано с качественной работой службы скорой помощи, сотрудники которой оперативно реагируют на происшествия. В Подмосковье бригады скорой помощи доезжают до пациента быстрее, чем три года назад: этот показатель улучшился на 10-15%. Мы поставили для себя задачу достичь времени прибытия скорой помощи на место дорожно-транспортного происшествия в течение десяти минут, удается это делать примерно в 90% случаев", – рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.