Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим в "Зимней вишне" в Кемерово

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил панихиду в Знаменском кафедральном соборе в Кемерово по погибшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Третье мая — сороковой день после трагедии, унесшей жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

На заупокойную молитву в Знаменском кафедральном соборе города собрались родные и друзья погибших, а также большое число верующих кемеровчан. Панихиду посетили полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев, другие представители городских и региональных властей.

На соборной площади из-за того, что храм не мог вместить всех пришедших, были установлены экраны, на которых транслировалось богослужение.