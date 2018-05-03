ОНФ за 14 месяцев удалось ликвидировать 7,6 тысячи свалок

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Активистам проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" за 14 месяцев работы удалось ликвидировать более 7,6 тысячи свалок в России, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.
Всего, по его словам, на "Интерактивную карту свалок" ОНФ за 14 месяцев работы поступило более 18 тысяч заявок, 7749 сообщений сейчас находятся в работе органов власти, по остальным запросам работают активисты.
По словам Миронова, около 80% всех поступивших проблемных точек находятся на территории населенных пунктов либо вблизи них. "Во всех регионах России мы организуем серию экологических акций по уборке таких территорий, куда приглашаем к участию всех граждан", — заключил координатор проекта.