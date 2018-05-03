В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию Мацейчуку

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко поддержал запрет на въезд в Россию польскому журналисту Томашу Мацейчуку.

"Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому", — отметил Ющенко в интервью RT

Он подчеркнул, что решение о запрете было "абсолютно правильным". По его словам, Мацейчук является "не единственным персонажем", по отношению к которому должны применяться подобные меры.

В среду Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России на 30 лет. По его словам, на него был заведен протокол по статье 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Ранее Мацейчука, известного антироссийскими высказываниями, задержали по подозрению в экстремизме после того, как в его квартире были найдены предметы с националистической символикой.