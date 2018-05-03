Больницы в Ошской области Киргизии получили российское медоборудование

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" передал Киргизии медтехнику для оснащения десяти больниц в Ошской области, оборудование предназначено для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба холдинга.

Аппаратура поступила в рамках Программы Развития ООН (ПРООН) "Интегрированное развитие Ошской области", говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что в середине прошлого года холдинг заключил меморандум с министерством здравоохранения Киргизской Республики о намерениях сотрудничества в области высокотехнологичной медицины.

"Новое оборудование окажет существенное влияние на развитие телемедицины в регионе, позволит улучшить качество оказания медицинской помощи. В рамках пилотного проекта ПРООН были отобраны районные и территориальные больницы с широким охватом населения", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя поставку медтехники.