Первый канал, "Россия 1" и НТВ покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские телеканалы покажут торжественную церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина, трансляция события продлится почти час.
Инаугурация пройдет 7 мая в Кремле. Как следует из телепрограммы, трансляция церемонии продлится 50 минут. Ее планируют показать Первый канал, "Россия 1" и НТВ.
Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
В Кремле готовятся к инаугурации. Эта стрела предназначена для передвижения камер pic.twitter.com/TaBNG45Dgn— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 мая 2018 г.