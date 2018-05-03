Первый канал, "Россия 1" и НТВ покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские телеканалы покажут торжественную церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина, трансляция события продлится почти час.

На следующей неделе в Москве состоится два крупных события — инаугурация Путина и традиционный парад Победы 9 мая. У стен Кремля уже установлено специальное оборудование для подвесных телекамер, которые передают изображение с высоты "птичьего полета".

Инаугурация пройдет 7 мая в Кремле. Как следует из телепрограммы, трансляция церемонии продлится 50 минут. Ее планируют показать Первый канал, "Россия 1" и НТВ.

Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.