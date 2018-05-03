Военные готовы к строительству железной дороги Кызыл-Курагино

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военные готовы в этом году начать строительство в Хакасии железной дороги "Кызыл-Курагино", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Уже в этом году, скорее всего, бригада будет практически полностью задействована на строительстве железной дороги "Кызыл-Курагино", строительство которой начинается в этом году",- заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.

Он обратил особое внимание на укомплектованность этой бригады личным составом. "Что касается инженерной техники — у нас все укомплектовано",- подчеркнул министр.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков подчеркнул, что вся законодательная база для строительства железной дороги уже подготовлена, распоряжение правительства вышло, проведено совещание с министерством транспорта и РЖД.

"Десять батальонов готовы к выходу, все проверены и подготовлены, в том числе пятая бригада. После 10 мая мы вам доложим график выхода батальонов на строительство дороги", — сказал Булгаков.

Как ожидается, протяженность дороги составит 410 километров, она свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом. Ее основное назначение — вывоз угля с Элегестского месторождения на металлургические комбинаты РФ, а также на экспорт. Плановый объем вывоза — до 15 миллионов тонн в год. Проект Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 миллиарда рублей будет реализован по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года). Концедентом выступит Росжелдор.