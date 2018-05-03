В ФССП рассказали о взыскании алиментов в 2018 году

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Почти три миллиарда рублей алиментов взыскали в первом квартале 2018 года судебные приставы, в том числе лишая должников водительских прав и запрещая выезд за границу, сообщает в четверг Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

В первом квартале 2018 года в ФССП на исполнении находилось более одного миллиона исполнительных документов о взыскании алиментов, более 170 тысяч из них поступили в службу с начала года.

"Благодаря интенсивной работе судебных приставов по взысканию алиментов в пользу детей перечислено 2,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за три первых месяца 2018 года в Пограничной службе ФСБ России на исполнении находилось 690,3 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников по алиментам (за аналогичный период 2017 года – 415,4 тысяч). В результате родители погасили задолженность по алиментам на общую сумму порядка 119,7 миллионов рублей.

Временное ограничение на пользование водительскими правами в отношении должников применили в рамках 211,7 тысяч исполнительных производств. Это позволило взыскать 218,6 миллионов рублей алиментных платежей.

За первые три месяца года приставы разыскали почти 12 тысяч нерадивых родителей, скрывавшихся от алиментов, было возбуждено 14,5 тысяч уголовных дел о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (это на 320 дел больше, чем за три месяца 2017 года).