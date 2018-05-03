МГИМО обещает помочь родственникам выпавшей из окна студентки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) окажет всю необходимую помощь родственникам погибшей студентки, выпавшей из окна в вузе, сообщила пресс-секретарь института Виктория Калашникова.

В середине апреля студентка МГИМО 1997 года рождения выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Ее госпитализировали, следователи завели дело. В четверг в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщили, что она умерла.

"Мы, как университет, выражаем глубочайшие соболезнования. Это, конечно, трагедия, и всю необходимую помощь, которая будет нужна близким в эту минуту, мы окажем", — рассказали в пресс-службе МГИМО.