МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Необходимо расширить программу по организации спецсмен в летних лагерях на всех подростков, состоящих на каком-либо виде профилактического учета, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее в "Известиях" появилась информация о том, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила губернаторам до 15 мая "проработать вопрос о финансовой поддержке проведения в летний период профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел". Издание сообщает, что детей планируют отправлять туда бесплатно на бюджетные средства для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"Поддерживаю предложенные меры, однако полагаю, что необходимо их расширять, в том числе и на детей, состоящих на всех видах профилактического учета, так как организованный летний отдых детей является одной из эффективных форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сказала РИА Новости Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что проведенный ее аппаратом мониторинг по организации летней оздоровительной кампании показал, что в 2017 году отдохнуло на 15% меньше детей, попадающих под эту категорию, чем в 2016 году. По словам уполномоченного, такая тенденция наблюдалась во всех регионах кроме Дальневосточного федерального округа и Республики Адыгея.