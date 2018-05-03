Меняйло призвал власти и ведомства синхронизировать данные при ЧС

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Органам власти, МЧС и другим ведомствам необходимо синхронизировать информационные потоки во время крупных происшествий, чтобы не допустить "вбросов" и паники среди населения, заявил полпред по Сибири Сергей Меняйло.
Полпред напомнил о "вбросах" о числе погибших при пожаре в "Зимней вишне", которые подхватывались соцсетями и СМИ, потому что из разных источников "шла разная информация". По его мнению, люди должны знать о принимаемых мерах в рамках борьбы с ЧС и ее последствиями.
"Одна из первоочередных задач — не допустить распространения слухов и дезинформации, обеспечить население точной и оперативной информацией. Алгоритм действий в условиях кризисной и чрезвычайной ситуации известны, но тем не менее всякий раз мы сталкиваемся с этой проблемой в той или иной степени", — отметил полпред.
"Чтобы предупредить подобные развития событий, в органах власти и местного самоуправления должны быть документы, регламентирующие информационное взаимодействие со СМИ и населением, детальные планы, памятки и инструкции на случай экстремальных ситуаций, списки должностных лиц, уполномоченных выступать публично и отвечать по телефону, схемы распространения информации и даже проекты соответствующих заявлений для СМИ", — сказал он.
Такие меры, по словам полпреда, призваны не допустить распространение ложной информации, предотвратить социальную напряженность в обществе, повысить результативность межведомственного взаимодействия при ликвидации ЧС.