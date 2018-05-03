Панихиду по советским подлодкам отслужат в Финском заливе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Панихида по экипажам подлодок Щ-317 и Щ-405, погибшим в 1942 году и обнаруженным участниками поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы", пройдет на месте их гибели в четверг на кораблях ВМФ России, заявил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Сегодня пройдут мемориальные мероприятия и панихида по экипажу погибшей подлодки Щ-317, а также экипажу подлодки Щ-405. На корпусе подлодки Щ-317 будет установлена мемориальная доска. Священники Московской духовной академии и Данилова монастыря отслужат панихиду по погибшим морякам", — сказал Богданов. По его словам, на панихиде будут присутствовать командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, заместитель командующего ВМФ РФ Олег Макаревич, а также потомки погибших моряков.

"Мемориальные мероприятия будут происходить в точке гибели подлодки Щ-317 на кораблях ВМФ РФ. Будут отданы воинские почести — спущен венок и даны залпы салюта. Мы передадим военным координаты нахождения подлодки, для того чтобы она была внесена в список братских воинских захоронений, для того чтобы было дано распоряжение, чтобы проходящие корабли отдавали почести этому экипажу", — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" обнаружили и идентифицировали на дне Финского залива на глубине 78 метров советскую подлодку Щ-317, а также советскую подводную лодку Щ-405 в районе острова Сескар.

Щ-317 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 (им. Марти) в Ленинграде. В 1935 году подводная лодка спущена на воду и 1 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Погибла в июле 1942 года вместе с экипажем (41 человек). Щ-405 — советская дизель-электрическая торпедная подлодка, была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде. Спущена на воду 16 декабря 1939 года.

Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" проходит при поддержке депутата Государственной думы, генерала армии Николая Ковалёва и Фонда президентских грантов.