Панихиду по советским подлодкам отслужат в Финском заливе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Панихида по экипажам подлодок Щ-317 и Щ-405, погибшим в 1942 году и обнаруженным участниками поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы", пройдет на месте их гибели в четверг на кораблях ВМФ России, заявил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.
"Мемориальные мероприятия будут происходить в точке гибели подлодки Щ-317 на кораблях ВМФ РФ. Будут отданы воинские почести — спущен венок и даны залпы салюта. Мы передадим военным координаты нахождения подлодки, для того чтобы она была внесена в список братских воинских захоронений, для того чтобы было дано распоряжение, чтобы проходящие корабли отдавали почести этому экипажу", — сказал Богданов.
Щ-317 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 (им. Марти) в Ленинграде. В 1935 году подводная лодка спущена на воду и 1 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Погибла в июле 1942 года вместе с экипажем (41 человек). Щ-405 — советская дизель-электрическая торпедная подлодка, была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде. Спущена на воду 16 декабря 1939 года.
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" проходит при поддержке депутата Государственной думы, генерала армии Николая Ковалёва и Фонда президентских грантов.