Московских водителей предупредили о репетиции Парада Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московским автовладельцам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 3 мая из-за ограничений движения в связи с репетицией Парада Победы, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг.

"К утру пятницы все ограничения будут сняты. ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом", — говорится в сообщении.

В ЦОДД напомнили, что 3 мая перекрытия начнутся в 17.00 и будут действовать до окончания мероприятия на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной.

Кроме этого, с 17.30 до окончания мероприятия будут частично перекрыты Садовое кольцо, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Петровка, Рахмановский переулок, Неглинная, Никитский и Тверской бульвары, улица Серафимовича, Большой Каменный мост, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, а также Мясницкая, Лубянский проезд, Старая и Новая площади, Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд.

Помимо этого, перекрытия будут действовать на Устьинской, Серебрянической, Подгорской, Болотной набережных, а также Болотной улице, Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.