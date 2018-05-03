Глава "Русских ремесел" рассказал о тонкостях изготовления госнаград

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Изготовление государственной награды может занять более месяца, утвержденный дизайн меняется крайне редко, рассказал в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Центра "Русские ремесла" Игорь Беляев.

Центр "Русские ремесла", который находится в структуре управления делами президента РФ, изготавливает государственные награды, такие как Орден святого апостола Андрея Первозванного, Орден Святой Великомученицы Екатерины.

"Эти государственные награды изготавливаются в ювелирном исполнении с применением технологии литья по выплавляемым моделям, штамповки, ручной обработки и сборки, горячего эмалирования, художественной росписи по эмали и требуют совместной работы многих специалистов предприятия, поэтому срок изготовления одной награды может быть более месяца", — сказал Беляев. Что касается тиражных наградных знаков, то, по его словам, они изготавливаются быстрее.

Беляев рассказал, что разработка и утверждение дизайна нового изделия и подготовка производства может занимать более месяца.

17 звеньев президентской цепи — знак высшей государственной власти готов к церемонии инаугурации 7 мая pic.twitter.com/IFT59xbGI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 мая 2018 г.

Например, как сообщил Беляев, дизайн вновь введённого знака "За наставничество" поступил в Центр уже в готовом варианте после утверждения Геральдической комиссией при президенте РФ. "Дизайн некоторых изделий мы разрабатываем сами. Например, нам поручили разработать дизайн знака отличия "За благодеяние". Мы подготовили несколько вариантов и направили их в Управление президента РФ по государственным наградам- для утверждения. Уже после согласования наши специалисты приступят к изготовлению награды", — сказал он.

Разработанный и утвержденный дизайн госнаград, по словам Беляева, меняется крайне редко.

"Например, в 2015 году мы участвовали в переработке вида Ордена Дружбы. Руководством было принято решение внести изменения для качественного улучшения награды. И мы приступили к работе над Орденом: перерабатывали, рисовали, изготавливали образцы и показывали свои варианты. А, например, Орден святого апостола Андрея Первозванного имел исторический внешний вид со времен Российской империи. Но после того, как награда была учреждена в 1998 году, наши художники ездили в Санкт-Петербург, где хранился Орден святого апостола Андрея Первозванного, смотрели исторические изделия и уже готовили свой образец награды. Мы его практически не рисовали, а по историческому образу изготовили образец. Этот Орден является восстановленным, потому что раньше им награждали, и уже сам кавалер обращался к ювелирам и ему изготавливали награду. По желанию могли делать с бриллиантами, а могли шить серебром", — рассказал Беляев.

Полный текст интервью с Игорем Беляевым читайте на сайте Ria.ru >>