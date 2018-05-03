Скульптор в Екатеринбурге хочет создать памятник снесенной телебашне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Уральский скульптор Роман Кашин заявил, что в течение месяца создаст шестиметровую копию снесенной в Екатеринбурге телебашни, место ее установки пока неизвестно.
Как рассказал РИА Новости скульптор, памятник будет представлять собой точную копию разрушенной телебашни без каких-либо художественных нововведений, единственное отличие от оригинала – она будет достроена до конца. "Я предложил голосование в социальных сетях, сейчас уже несколько тысяч человек проголосовали. Получается, что 37% проголосовавших предлагают сделать памятник башне в том виде, какой мы ее знали, остальные 63% – предлагают сделать башню такой, какой она могла бы быть. Я к этому варианту сейчас склоняюсь", – отметил Кашин.
Изначально автор хотел сделать 12-метровый памятник, но потом сократил его высоту до 6 метров, чтобы скульптура могла вписаться в любое пространство. Копия будет создана из бетона, в растворе которого будут замешаны детали от оригинальной снесенной телебашни. Проект воплощается на собственные средства скульптора, по его оценкам, это около 120 тысяч рублей.
Среди работ художника шесть скульптур футболистов, украшающих входную группу Центрального стадиона, памятник девочке в ЦПКиО и несколько других небольших объектов. Памятник снесенной телебашне станет первым проектом, на который Кашина вдохновили местные жители. "Это не только памятник башне, это – некий символ, посвященный всем утраченным и разрушенным зданиям, которые у нас были снесены когда-либо", – отметил скульптор.