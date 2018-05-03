В Новокузнецке провели уникальную операцию пациентке, весившей 130 кг

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Врачи первой городской клинической больницы Новокузнецка впервые провели малотравматичную операцию — лапароскопическое мини-гастрошунтирование — пациентке с ожирением, сообщает в четверг региональный департамент охраны здоровья населения.

"В России данная методика применяется в единичных крупных учреждениях. Новую малоинвазивную бариатрическую операцию провел директор клиники хирургии, к.м.н. Игорь Мугатасимов 56-летней женщине, вес которой составлял 130 килограмм при росте 160 сантиметров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бариатрическая хирургия не новое направление для первой новокузнецкой горбольницы. Несколько лет назад здесь освоили методику лечения морбидного ожирения открытым доступом. Сегодня в клинике накоплен опыт в проведении более 100 хирургических вмешательств, однако такую уникальную малотравматичную операцию по снижению веса провели впервые.

Как пояснили в учреждении, данные операции выполняются тогда, когда лишний вес угрожает здоровью и жизни пациента. В результате лапароскопического мини-гастрошунтирования за первые 3-6 месяцев пациент теряет массу тела до 40%. "После нормализации массы тела у больного уходят сопутствующие заболевания: сахарной диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и другие", — уточняют медики.