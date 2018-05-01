МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Праздником весны и труда.

"С 1 мая! С Праздником весны и труда!" — написал он в Facebook.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Спустя три года на Парижском конгрессе трудящихся 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.

По данным столичного главка МВД, первомайское шествие профсоюзов в Москве собрало 130 тысяч человек.

Подробнее о традиции празднования Первомая читайте в справке РИА Новости >>