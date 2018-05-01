В Симферополе на первомайскую демонстрацию вышли около 27 тысяч человек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Около 27 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Симферополе, возглавили шествие глава Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов.

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"В демонстрации приняло участие порядка 27 тысяч человек", — сообщила журналистам вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

Трудовые, творческие, педагогические коллективы, спортсмены, школьники и студенты прошли торжественным шествием по центральному проспекту города. В руках многие несли флаги России и Крыма, разноцветные воздушные шарики и цветы. К демонстрантам также присоединились байкеры.

В начале колонны были развернуты два больших знамени: российский триколор и флаг республики Крым. Шествие непрерывно длилось более двух часов.

Аналогичные мероприятия прошли и в других городах и районах полуострова.

В общении с журналистами Аксенов заявил, что актуальность Праздника Весны и Труда с годами будет только возрастать.

"Это традиционный для нас праздник. Мы все имеем отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи, нужные для государства", — сказал Аксенов.

По его словам, в республике оказывается помощь и поддержка всем трудовым коллективам.

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