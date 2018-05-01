В Приморье из-за мощного циклона объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Спасатели распространили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом и штормового ветра, которые ожидаются 2 и 3 мая в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Отмечается, что глубокий циклон выйдет к побережью края утром 2 мая.

"Ожидаются сильные осадки (дождь, на севере со снегом) с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее, местами очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее при усилении ветра до 17-22 метров в секунду, на побережье — порывами до 32 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели просят на время действия предупреждения отказаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населённых пунктов.