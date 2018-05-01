Во Владивостоке встретили кубок ЧМ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу встретили во Владивостоке водной аркой и хлебом-солью, сообщает корреспондент РИА Новости.
С кубком во Владивосток прилетели футболист Жилберту Силва, официальные послы ЧМ-2018 Виктория Лопырева и Наталья Водянова.
Самолёт после приземления в аэропорту Владивостока прошёл через водную арку, которую создали две пожарные машины. На на взлетно-посадочной полосе их встретил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и девушки в русских национальных платьях с хлебом-солью.
Официальная церемония приветствия пройдет на центральной площади Владивостока, специально для мероприятия собрана сцена, футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.
Помимо Владивостока кубок чемпионата мира по футболу посетит еще восемь городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.