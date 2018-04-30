В ГД прокомментировали идею освободить семьи с детьми от налога на жилье

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Инициатива главы Национального родительского комитета Ирины Волынец по освобождению от налога на недвижимость всех российских семей с детьми — это популизм и привлечение внимания к организации, считает зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в понедельник направила президенту России Владимиру Путину письмо с предложением освободить от налога на недвижимость все российские семьи с детьми.

"Чистой воды популизм. Для привлечения внимания к организации, которую автор инициативы возглавляет, и игры на настроении в обществе. Опасная тенденция", — сказала РИА Новости Пушкина.

Парламентарий добавила, что выходить с инициативой об освобождении от налогов той или иной социальной категории, "не просчитав последствия для бюджета, так или иначе, непрофессионально".

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала РИА Новости, что сама была автором подобного законопроекта, но он в результате был отклонен Госдумой. Депутат считает, что инициатива Волынец тоже не получит ход.

"Во-первых, с таким законом выступала я, чтобы многодетная семья была освобождена от налога на недвижимость. Но это в Думе рассматривали, но это не прошло… Ну, это тем более не пройдет", — сказала Плетнева.