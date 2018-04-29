Ученый рассказал, как питаться, чтобы избежать ранней смерти

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минимум треть ранних смертей можно было бы предотвратить, если бы люди отказались от мяса, заявил на конференции в Ватикане профессор в области эпидемиологии и питания в Медицинской школе Гарвардского университета Уолтер Уиллет. Его слова приводит The Telegraph.

"Мы недавно провели кое-какие подсчеты, рассматривая вопрос о том, насколько можем снизить смертность, если перейти на здоровое питание, основанное в первую очередь на растительной пище <…>. По нашим оценкам, примерно одну треть смертей можно было предотвратить", — заявил ученый, объяснив, что полностью отказываться от мяса необязательно.

Он отметил, что цифра могла быть и выше, поскольку некоторые факторы — например, проблему ожирения — специалисты не учитывали. По его словам, здоровое питание снижает риск "практически всего".

Некоторые другие ученые, выступавшие на конференции, рассказали о пользе диеты, которая включала бы в себя отказ от мяса. В частности, такого мнения придерживается доктор Нил Барнард, президент Комитета ответственной медицины (Committee for Responsible Medicine).

"Думаю, люди считают, что здоровое питание оказывает на них скромный эффект, а вегетарианская диета просто помогает немного сбросить вес. Но когда такие диеты правильно составлены, они могут быть очень сильнодействующими", — отметил он.

В прошлом году ученые Абердинского университета в Шотландии рассказали о пользе низкокалорийного питания. Они выяснили, что диеты такого рода позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.