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Общество

Танцы, тосты и селфи: как провожают в армию на Северном Кавказе

08:2529.04.2018
(обновлено: 09:51 29.04.2018)
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© РИА Новости / Мурат Кушхаунов Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-БалкарияПризыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Более 128 тысяч молодых россиян планируется призвать на военную службу в рамках стартовавшего в стране в начале апреля весеннего призыва. Чуть больше 400 из них отправятся в армию из Кабардино-Балкарии. Корреспондент РИА Новости узнал, как в северо-кавказской республике провожают призывников, побывав на сборном пункте в региональном военкомате в Нальчике.

Призывники перед отправкой к месту службы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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В армию призовут три тысячи человек, не служивших по состоянию здоровья

Отбираем лучших из лучших

"Всего по повесткам в военкоматы этой весной должны явиться 15 тысяч призывников из нашей республики", — рассказывает военный комиссар Кабардино-Балкарии Мухамед Лихов.

"Из них на службу, согласно поступившему заданию, отправятся только 430 человек, вот такой серьезный отбор предстоит. То есть, мы набираем лучших из лучших", — добавил он.

По словам военкома, первое требование отбора – практически идеальное здоровье призывника. "Оно должно быть категории А, и с этим у нас особых проблем нет. Кабардино-Балкария находится на втором месте в России по состоянию здоровья призывников", — отмечает он. Кроме того, предпочтение отдается тем, кто имеет средне-специальное или высшее образование, а также окончил обучение в ДОСААФ и получил военно-учетную специальность, к примеру, водителя категорий С, Д и Е.

Дежурный расчет РВСН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Призывники из Крыма впервые попадут на службу в РВСН
Лихов уточняет, что в этом году новобранцев из республики призывают в основном в сухопутные войска, войска Росгвардии и в военно-космические силы. "Основная масса отправится служить в Западный военный округ, на втором месте – Южный военный округ — Ростовская область и Краснодарский край", — говорит военком.

Пироги, мясо и фарт

На подходе к сборному пункту у республиканского военкомата в Нальчике пахнет пирогами, жареной курицей и вареным мясом. Источник запахов становится понятным, когда попадаешь на площадку перед "сборником". Здесь находятся несколько десятков автомашин самого разного класса, начиная с представителей еще советского автопрома и заканчивая престижными иномарками, и на капотах или багажниках практически каждой второй из них расставлено угощение и напитки. Люди приехали проводить своих внуков, сыновей, братьев, племянников, некоторые специально для этого наняли микроавтобусы.

© РИА Новости / Мурат Кушхаунов Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария

"Мы из селения Анзорей, что в Лескенском районе. Провожаем нашего родственника Беслана. Дома всю неделю его провожали, теперь вот сюда приехали. Уже пару часов сидим, ждем, когда его выпустят со сборного пункта, чтобы проводить, как следует", — рассказывают представители семьи Калибатовых.

Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Родные, которых здесь собралось более 30 человек, говорят, что 25-летний Беслан целенаправленно готовился к службе в армии: "Он в военкомат два года ходил, а его все не брали, то одно, то другое, но наконец-то Бесику фартануло! Теперь отправляется служить в Ростовскую область, в Новочеркасск".

30% остаются в войсках

"Мужчина обязательно должен служить в армии, потом по контракту пойдет, если получится. Ведь сейчас для молодежи даже в городе работы нет, не то, что в селе…", — рассуждают мужчины, сидящие за накрытым столиком в ожидании выхода призывников.

© РИА Новости / Мурат Кушхаунов Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария

Аналогичного мнения придерживаются и двое молодых людей, провожающих своего друга. Оба только недавно отслужили срочную службу, один продолжил служить по контракту, а второй собирается это сделать. "А что сейчас на гражданке делать? Нечего. А в армии и платят неплохо, и обеспечивают всем необходимым", — отмечают ребята.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По словам военкома Лихова, примерно 30% призывников из Кабардино-Балкарии, отслужив срочную службу, сразу же подписывают контракт и остаются в войсках. "А из тех 70%, которые возвращаются домой, половина потом жалеет, что не остались на контрактную службу", — утверждает он.

Все равно его дождусь

Примерно через час двери сборного пункта открываются, и из них наконец-то выходят те, ради кого и собрались здесь люди. Призывников, которые уже переоделись в форму, встречают как героев – кого-то несут на плечах до автомобилей, кого-то, словно футбольного тренера, выигравшего Лигу чемпионов, качают на руках. Затем наступает время фотосессии на фоне забора, испещренного пожеланиями новобранцам из предыдущих призывов, их именами и фамилиями, а также девичьими обещаниями дождаться их возвращения. Первыми с призывниками на память фотографируются самые старшие родственники, затем те, кто помладше, потом наступает время селфи с друзьями, ну, а завершает все общая совместная фотография.

© РИА Новости / Мурат Кушхаунов Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария

Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российских запасников вновь призовут на военные сборы
Подруг будущих солдат практически не видно, так как кавказские обычаи не позволяют им до свадьбы появляться на глазах родственников жениха. Они скромно ждут их за забором, либо в салонах автомобилей. "Нет, я не от того плачу, что он в армию уходит, я совсем не против этого. Просто мы с ним надолго никогда не расставались, а тут целый год. Как-то боязно, но я все равно его дождусь", — уверяет одна из девушек.

© РИА Новости / Мурат Кушхаунов Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария

Пока молодые общаются, рядом появляется незнакомый пожилой мужчина. "Счастливо тебе, служивый! Желаю тебе, чтобы ты отслужил нормально. И девушке твоей дождаться тебя!", — обращается он к ним.

С тостами, танцами, без драк

Несмотря на то, что на проводах не обходится без алкоголя, пьяных, как и драк, здесь нет, наоборот, обстановка миролюбивая и добродушная. Все норовят друг друга угостить, и вокруг звучат тосты исключительно за хорошее – хороших командиров, хороших однополчан и хорошую службу. "Мы по три года служили, ничего с нами не случилось. А тут всего один год. Пусть ребята возвращаются домой такими же красивыми и здоровыми, какие они сейчас!", — говорит Алим Афаунов из Терека.

 

© РИА Новости / Мурат Кушхаунов Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария

Призывники получают обмундирование перед отправкой в воинскую часть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Весенний призыв: 128 тысяч новобранцев к 100-летию российских военкоматов
Сами призывники не особо словоохотливы. "Да о чем говорить? Отучился в вузе, окончил магистратуру на физмате, в ДОСААФе получил права категории В и С, сказали, что в Новочеркасск отправляют. Что делали на сборном пункте? Выдали сим-карты, форму, потом объясняли как нужно себя вести по прибытию в часть. Вот и все", — говорит Астемир Назранов.

Еще через полчаса на площадке перед "сборником" начинается завершающий аккорд проводов — национальные танцы. Первыми в круг, как водится, выходят герои дня – завтрашние солдаты. Причем танцевать не стесняются даже те, кто этого делать особо не умеет. Но кто на это обращает внимание, когда у людей праздник?!

© РИА Новости / Мурат КушхауновПризыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
© РИА Новости / Мурат Кушхаунов
Призыв на военную службу в Нальчике, Кабардино-Балкария
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 4 комментария
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Сергеев Сергей
отличная статья! положительные изменения в нашей армии налицо. ходят слухи, что уже даже взятки дают, чтобы в армию пойти.
09:34
29.04.2018
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Тузик Дворовый
На самом деле всем было бы намного лучше если бы призыв в отдельных регионах нашей необъятной родины вообще отменили, как было до революции. А если сам хочешь действительно служить - записывайся по контракту
09:27
29.04.2018
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Сергеев Сергей
Тузик Дворовый, нет.
09:33
29.04.2018
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Тузик ДворовыйСергеев Сергей(к комментарию)
Сергеев Сергей, почему нет, вы против контрактной службы и только за службу по призыву?
09:45
29.04.2018
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