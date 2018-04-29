Танцы, тосты и селфи: как провожают в армию на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Более 128 тысяч молодых россиян планируется призвать на военную службу в рамках стартовавшего в стране в начале апреля весеннего призыва. Чуть больше 400 из них отправятся в армию из Кабардино-Балкарии. Корреспондент РИА Новости узнал, как в северо-кавказской республике провожают призывников, побывав на сборном пункте в региональном военкомате в Нальчике.
Отбираем лучших из лучших
"Всего по повесткам в военкоматы этой весной должны явиться 15 тысяч призывников из нашей республики", — рассказывает военный комиссар Кабардино-Балкарии Мухамед Лихов.
"Из них на службу, согласно поступившему заданию, отправятся только 430 человек, вот такой серьезный отбор предстоит. То есть, мы набираем лучших из лучших", — добавил он.
По словам военкома, первое требование отбора – практически идеальное здоровье призывника. "Оно должно быть категории А, и с этим у нас особых проблем нет. Кабардино-Балкария находится на втором месте в России по состоянию здоровья призывников", — отмечает он. Кроме того, предпочтение отдается тем, кто имеет средне-специальное или высшее образование, а также окончил обучение в ДОСААФ и получил военно-учетную специальность, к примеру, водителя категорий С, Д и Е.
Пироги, мясо и фарт
На подходе к сборному пункту у республиканского военкомата в Нальчике пахнет пирогами, жареной курицей и вареным мясом. Источник запахов становится понятным, когда попадаешь на площадку перед "сборником". Здесь находятся несколько десятков автомашин самого разного класса, начиная с представителей еще советского автопрома и заканчивая престижными иномарками, и на капотах или багажниках практически каждой второй из них расставлено угощение и напитки. Люди приехали проводить своих внуков, сыновей, братьев, племянников, некоторые специально для этого наняли микроавтобусы.
"Мы из селения Анзорей, что в Лескенском районе. Провожаем нашего родственника Беслана. Дома всю неделю его провожали, теперь вот сюда приехали. Уже пару часов сидим, ждем, когда его выпустят со сборного пункта, чтобы проводить, как следует", — рассказывают представители семьи Калибатовых.
Родные, которых здесь собралось более 30 человек, говорят, что 25-летний Беслан целенаправленно готовился к службе в армии: "Он в военкомат два года ходил, а его все не брали, то одно, то другое, но наконец-то Бесику фартануло! Теперь отправляется служить в Ростовскую область, в Новочеркасск".
30% остаются в войсках
"Мужчина обязательно должен служить в армии, потом по контракту пойдет, если получится. Ведь сейчас для молодежи даже в городе работы нет, не то, что в селе…", — рассуждают мужчины, сидящие за накрытым столиком в ожидании выхода призывников.
Аналогичного мнения придерживаются и двое молодых людей, провожающих своего друга. Оба только недавно отслужили срочную службу, один продолжил служить по контракту, а второй собирается это сделать. "А что сейчас на гражданке делать? Нечего. А в армии и платят неплохо, и обеспечивают всем необходимым", — отмечают ребята.
По словам военкома Лихова, примерно 30% призывников из Кабардино-Балкарии, отслужив срочную службу, сразу же подписывают контракт и остаются в войсках. "А из тех 70%, которые возвращаются домой, половина потом жалеет, что не остались на контрактную службу", — утверждает он.
Все равно его дождусь
Примерно через час двери сборного пункта открываются, и из них наконец-то выходят те, ради кого и собрались здесь люди. Призывников, которые уже переоделись в форму, встречают как героев – кого-то несут на плечах до автомобилей, кого-то, словно футбольного тренера, выигравшего Лигу чемпионов, качают на руках. Затем наступает время фотосессии на фоне забора, испещренного пожеланиями новобранцам из предыдущих призывов, их именами и фамилиями, а также девичьими обещаниями дождаться их возвращения. Первыми с призывниками на память фотографируются самые старшие родственники, затем те, кто помладше, потом наступает время селфи с друзьями, ну, а завершает все общая совместная фотография.
Пока молодые общаются, рядом появляется незнакомый пожилой мужчина. "Счастливо тебе, служивый! Желаю тебе, чтобы ты отслужил нормально. И девушке твоей дождаться тебя!", — обращается он к ним.
С тостами, танцами, без драк
Несмотря на то, что на проводах не обходится без алкоголя, пьяных, как и драк, здесь нет, наоборот, обстановка миролюбивая и добродушная. Все норовят друг друга угостить, и вокруг звучат тосты исключительно за хорошее – хороших командиров, хороших однополчан и хорошую службу. "Мы по три года служили, ничего с нами не случилось. А тут всего один год. Пусть ребята возвращаются домой такими же красивыми и здоровыми, какие они сейчас!", — говорит Алим Афаунов из Терека.
Еще через полчаса на площадке перед "сборником" начинается завершающий аккорд проводов — национальные танцы. Первыми в круг, как водится, выходят герои дня – завтрашние солдаты. Причем танцевать не стесняются даже те, кто этого делать особо не умеет. Но кто на это обращает внимание, когда у людей праздник?!