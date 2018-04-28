Рогозин: морская коллегия выработает механизм ответа на действия пиратов

ЛИВАДИЯ (Крым), 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в субботу, что морская коллегия выработает механизм слаженных действий российских структур в случаях морского пиратства, каким является захват судна "Норд"

"Мы договорились, что в рамках морской коллегии будет обсужден и принят механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать нашим гражданам (моряки они или пассажиры) в такого рода ситуациях (как в случае с судном "Норд", — ред) — фактически морского пиратства – как будет действовать РФ по защите неотъемлемых гражданских и просто человеческих прав граждан России", — сказал журналистам Рогозин.

Вопросы развития судостроения и судоремонта на предприятиях Крыма и Севастополя обсудили в закрытом режиме в ходе совещания членов морской коллегии при правительстве России, которое проходит в субботу в Ливадии. Кроме того, на коллегии поднимался вопрос безопасности граждан России в контексте захвата судна "Норд".

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