Рогозин: морская коллегия выработает механизм ответа на действия пиратов

ЛИВАДИЯ (Крым), 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в субботу, что морская коллегия выработает механизм слаженных действий российских структур в случаях морского пиратства, каким является захват судна "Норд"
Вопросы развития судостроения и судоремонта на предприятиях Крыма и Севастополя обсудили в закрытом режиме в ходе совещания членов морской коллегии при правительстве России, которое проходит в субботу в Ливадии. Кроме того, на коллегии поднимался вопрос безопасности граждан России в контексте захвата судна "Норд".
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