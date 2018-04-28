Лавров направил приветствие участникам церемонии открытия стелы в "Артеке"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В МИД РФ продолжат содействовать продвижению позиций русского языка и отечественной культуры, заявил глава министерства Сергей Лавров.
Стела содержит логотипы участников соглашения о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России, Дипломатическим клубом, средней школой- интернатом МИД России, Международным детским центром "Артек" и Фондом поддержки "Артек".
"Сегодня легендарный "Артек" – не только популярное место детского отдыха, но и важная международная площадка, способствующая расширению молодежных обменов, развитию межкультурного диалога", — добавил также Лавров.
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