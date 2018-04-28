Лавров направил приветствие участникам церемонии открытия стелы в "Артеке"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В МИД РФ продолжат содействовать продвижению позиций русского языка и отечественной культуры, заявил глава министерства Сергей Лавров.

"В министерстве иностранных дел будут и впредь содействовать реализации различных начинаний, направленных на популяризацию богатейшего наследия отечественной дипломатии, продвижение позиций русского языка и отечественной культуры", — заявил Лавров в своем приветствии участникам церемонии открытия на территории детского лагеря "Артек" стелы "Дети – послы мира".

Стела содержит логотипы участников соглашения о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России, Дипломатическим клубом, средней школой- интернатом МИД России, Международным детским центром "Артек" и Фондом поддержки "Артек".

"Сегодня легендарный "Артек" – не только популярное место детского отдыха, но и важная международная площадка, способствующая расширению молодежных обменов, развитию межкультурного диалога", — добавил также Лавров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>