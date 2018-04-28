В Улан-Удэ дали старт проекту нового моста

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Процесс реализации проекта по строительству и проектированию третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ запущен, сообщает пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

Глава Минтранса в субботу находится с рабочим визитом в Бурятии. Соколов осмотрел место, где планируется строить мост, также он принял участие в церемонии старта строительства нового терминала аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ и осмотрел реконструируемый участок основной региональной автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян.

"Мы дождемся результатов проектирования и тогда уже будем определять юридическую схему этого проекта, либо структурируя его исключительно за счет поддержки федерального бюджета — трансфертов в региональный дорожный фонд, либо в рамках других проектов, которые реализуются в нашей стране. Но это вопрос следующего этапа жизни этого проекта. По крайней мере, сегодня с момента начала проектирования можно сказать, что процесс реализации этого проекта уже начался", — цитирует Соколова пресс-служба регионального правительства.

Проект третьего моста разрабатывается по поручению президента РФ. Ориентировочная стоимость объекта — 5,5 миллиарда рублей. В мае после конкурса должен определиться проектировщик, а завершение работ проектно-сметной документации намечено на 2019 год. Мост длиной 220 метров и четырехполосным движением соединит Октябрьский и Железнодорожный районы Улан-Удэ. Его пропускная способность — 18 тысяч автомобилей в час. Сейчас интенсивность движения по новому Удинскому мосту в утренний час пик составляет 2847 автомобилей в обоих направлениях. Это почти в 2,5 раза больше нормы – 1200 автомобилей в час. Новый мост увеличил бы на 30% пропускную способность по существующим мостам через реку Уда и проспектам Автомобилистов и Строителей. А через улицу Сахьяновой за час смогло бы проехать 15 тысяч машин вместо 6 тысяч нынешних. При вводе данного объекта на 30% увеличится пропускная способность по существующим мостам через реку Уда и проспекты Автомобилистов и Строителей, на 25% снизится общее количество ДТП на близлежащих улицах.