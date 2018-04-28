В Улан-Удэ дали старт проекту нового моста

КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. Процесс реализации проекта по строительству и проектированию третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ запущен, сообщает пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.
Глава Минтранса в субботу находится с рабочим визитом в Бурятии. Соколов осмотрел место, где планируется строить мост, также он принял участие в церемонии старта строительства нового терминала аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ и осмотрел реконструируемый участок основной региональной автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян.
"Мы дождемся результатов проектирования и тогда уже будем определять юридическую схему этого проекта, либо структурируя его исключительно за счет поддержки федерального бюджета — трансфертов в региональный дорожный фонд, либо в рамках других проектов, которые реализуются в нашей стране. Но это вопрос следующего этапа жизни этого проекта. По крайней мере, сегодня с момента начала проектирования можно сказать, что процесс реализации этого проекта уже начался", — цитирует Соколова пресс-служба регионального правительства.
Проект третьего моста разрабатывается по поручению президента РФ. Ориентировочная стоимость объекта — 5,5 миллиарда рублей. В мае после конкурса должен определиться проектировщик, а завершение работ проектно-сметной документации намечено на 2019 год. Мост длиной 220 метров и четырехполосным движением соединит Октябрьский и Железнодорожный районы Улан-Удэ. Его пропускная способность — 18 тысяч автомобилей в час. Сейчас интенсивность движения по новому Удинскому мосту в утренний час пик составляет 2847 автомобилей в обоих направлениях. Это почти в 2,5 раза больше нормы – 1200 автомобилей в час. Новый мост увеличил бы на 30% пропускную способность по существующим мостам через реку Уда и проспектам Автомобилистов и Строителей. А через улицу Сахьяновой за час смогло бы проехать 15 тысяч машин вместо 6 тысяч нынешних. При вводе данного объекта на 30% увеличится пропускная способность по существующим мостам через реку Уда и проспекты Автомобилистов и Строителей, на 25% снизится общее количество ДТП на близлежащих улицах.
В Закаменском районе республики Бурятия на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата-Далахай 29 сентября открыли мост через реку Цакирка. Это был первый объект в Бурятии, построенный за счет средств от государственной системы "Платон". Строительство обошлось в 63 миллиона рублей. Еще один мост возводится в Кяхтинском районе республики через проток реки Селенга, его открытие состоится до конца года.
В Закаменском районе республики Бурятия на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата-Далахай 29 сентября открыли мост через реку Цакирка. Это был первый объект в Бурятии, построенный за счет средств от государственной системы "Платон". Строительство обошлось в 63 миллиона рублей. Еще один мост возводится в Кяхтинском районе республики через проток реки Селенга, его открытие состоится до конца года.
Новый Борский мост был открыт в Нижнем Новгороде 8 августа. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд рублей, из них 3,6 млрд - за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему "Платон". Это самый большой трансферт по программе на сегодняшний день.
Новый Борский мост был открыт в Нижнем Новгороде 8 августа. На строительство сооружения, а также развязок и прилегающих к нему дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд рублей, из них 3,6 млрд - за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему "Платон". Это самый большой трансферт по программе на сегодняшний день.
Борский мост стал дополнительной переправой через Волгу для жителей Нижнего Новгорода, соседнего города Бора и для десятков тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков.
Борский мост стал дополнительной переправой через Волгу для жителей Нижнего Новгорода, соседнего города Бора и для десятков тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков.
Участок трассы Р159 "Нижний Новгород — Шахунья — Киров", на котором был построен Боровский мост, соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны. Старый Волжский мост не справлялся с потоком в 70 тысяч машин ежедневно, его проектная пропускная способность была рассчитана лишь на 12 тысяч автомобилей в сутки.
Участок трассы Р159 "Нижний Новгород — Шахунья — Киров", на котором был построен Боровский мост, соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны. Старый Волжский мост не справлялся с потоком в 70 тысяч машин ежедневно, его проектная пропускная способность была рассчитана лишь на 12 тысяч автомобилей в сутки.
Движение по восстановленному Свердловскому мосту открылось в Пензе 21 ноября. Старая переправа была построена здесь в 1967 году, а в конце 2016-го закрыта на реконструкцию из-за аварийного состояния. Благодаря федеральному финансированию за счет средств от системы "Платон" (395 млн рублей) строительство переправы удалось выполнить с опережением графика.
Движение по восстановленному Свердловскому мосту открылось в Пензе 21 ноября. Старая переправа была построена здесь в 1967 году, а в конце 2016-го закрыта на реконструкцию из-за аварийного состояния. Благодаря федеральному финансированию за счет средств от системы "Платон" (395 млн рублей) строительство переправы удалось выполнить с опережением графика.
Мост фактически построен "с нуля", были проведены работы по усилению опор сооружения и полная замена его пролетных строений. Теперь Свердловский мост – стратегический дорожный объект, соединяющий две части Пензы. Он обеспечивает транспортную доступность для сотен тысяч жителей города и автомобилистов.
Мост фактически построен "с нуля", были проведены работы по усилению опор сооружения и полная замена его пролетных строений. Теперь Свердловский мост – стратегический дорожный объект, соединяющий две части Пензы. Он обеспечивает транспортную доступность для сотен тысяч жителей города и автомобилистов.
Открытие нового Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону состоялось 23 сентября. На его строительство было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств, перечисленных в систему "Платон". Дорожникам удалось завершить работы на два месяца раньше запланированного срока.
Открытие нового Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону состоялось 23 сентября. На его строительство было выделено 1,5 миллиарда рублей из средств, перечисленных в систему "Платон". Дорожникам удалось завершить работы на два месяца раньше запланированного срока.
Реконструкция Ворошиловского моста включала в себя строительство двух совершенно новых объектов. Теперь движение тут осуществляется по трем полосам в каждом направлении. Пропускная способность моста возросла до 80 тысяч автомобилей в сутки. Прежний мост, построенный в 1965 году, был рассчитан на нагрузку в 19 тысяч машин.
Реконструкция Ворошиловского моста включала в себя строительство двух совершенно новых объектов. Теперь движение тут осуществляется по трем полосам в каждом направлении. Пропускная способность моста возросла до 80 тысяч автомобилей в сутки. Прежний мост, построенный в 1965 году, был рассчитан на нагрузку в 19 тысяч машин.
Движение по новому Затонскому мосту через реку Белая в Уфе открылось 7 октября 2016 года. Это был первый мост в стране, построенный на средства от системы "Платон" (1,5 миллиарда рублей). Мост является стратегически важным объектом как для столицы Башкортостана, так и для автомобилистов всей страны, ведь он соединяет две федеральные трассы – М5 "Урал" и М7 "Волга", а также жилые микрорайоны города. Новый мост разгрузил движение на том участке, где раньше постоянно образовывались серьезные пробки.
Движение по новому Затонскому мосту через реку Белая в Уфе открылось 7 октября 2016 года. Это был первый мост в стране, построенный на средства от системы "Платон" (1,5 миллиарда рублей). Мост является стратегически важным объектом как для столицы Башкортостана, так и для автомобилистов всей страны, ведь он соединяет две федеральные трассы – М5 "Урал" и М7 "Волга", а также жилые микрорайоны города. Новый мост разгрузил движение на том участке, где раньше постоянно образовывались серьезные пробки.
Новый мост через Волгу строится в наукограде Дубна на севере Московской области. На его возведение было выделено 500 миллионов рублей, полученных от системы "Платон".
Новый мост через Волгу строится в наукограде Дубна на севере Московской области. На его возведение было выделено 500 миллионов рублей, полученных от системы "Платон".
Мост, открытие которого запланировано на 2019 год, позволит разгрузить транзитный и городской трафики. Это существенно изменит транспортную инфраструктуру в Дубне. Пока местным жителям, чтобы перебраться с одного берега Волги на другой, приходится объезжать весь город по Дмитровскому шоссе.
Мост, открытие которого запланировано на 2019 год, позволит разгрузить транзитный и городской трафики. Это существенно изменит транспортную инфраструктуру в Дубне. Пока местным жителям, чтобы перебраться с одного берега Волги на другой, приходится объезжать весь город по Дмитровскому шоссе.
В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий через железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов.
В Петрозаводске 19 декабря открылось движение по Гоголевскому путепроводу. За счет 600 миллионов рублей, полученных от системы "Платон", были заново смонтированы 96 балок – опор моста. Этот участок трассы, пролегающий через железнодорожные пути Санкт-Петербург — Мурманск, соединяет центр столицы Карелии с крупнейшим жилым районом Древлянкой. Старый путепровод, построенный в 1961 году, в январе 2013 года был закрыт для проезда автотранспорта из-за аварийного состояния. Уровень износа его конструкций был просто опасен для автомобилистов.
Средства, выделенные на строительство Гоголевского путепровода, являются второй частью федеральной поддержки ремонта дорог в Карелии. На 700 миллионов рублей из средств, перечисленных через "Платон", в прошлом году было отремонтировано более ста самых проблемных республиканских дорог. Еще 38 миллионов рублей выделили Карелии на дороги в счет компенсации вычета по транспортному налогу, который при появлении "Платона" отменили для грузоперевозчиков.
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