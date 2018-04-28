МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Блокировка Telegram на территории России не поможет в борьбе с терроризмом и преступностью, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Задача борьбы с Telegram – это некая юридически оформленная цель в виде судебного решения, которая постановила сделать то, что технологически сделать невозможно. А сама цель ведь не в блокировке Telegram, а в организации безопасности общества, борьбы с терроризмом. И здесь возникает вопрос, поможет ли блокировка Telegram в борьбе с терроризмом? И мы на него находим достаточно простой и ясный ответ: конечно же, нет", — сказал Мариничев РИА Новости.

"Это абсолютно не коррелирующие вещи. Но в то же время, мы должны сделать выводы, какие предъявить юридические и технологические требования к владельцам сервисов, производителям ПО, для того чтобы сформировать эту безопасность. Здесь надо понимать, что владельцы сервисов также отрицательно относится к преступности, терроризму и так далее. И без каких-либо решений Павел Дуров блокировал такого рода каналы в Telegram", — подчеркнул он.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".