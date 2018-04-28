Политолог назвал заявления Украины по Крымскому мосту весенним обострением

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Успехи в строительстве Крымского моста вызывают на Украине бурную реакцию — наподобие того заявления, которое сделал депутат Верховной рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров, считает заместитель руководителя Общественной палаты Крыма политолог Александр Форманчук.

Ранее Чубаров заявил украинскому изданию "Обозреватель" , что Россия должна передать Украине мост через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма. По его словам, мост — это часть той большой контрибуции, которую Россия должна Украине "за нанесенный ущерб".

"Рефат Абдурахманович – человек неглупый, в данном случае у него не выдерживают нервы в отношении явных успехов в осуществлении инфраструктурных проектов в Крыму, мост в них – главный, конечно. Ведь много было разговоров, что его Россия не способна построить. Вчера на украинском канале послушал экономического эксперта, который переехал из Крыма в Киев, о том, что мост долго не прослужит, что он обязательно разрушится… Это свидетельствует об агрессии от бессилия", — сказал Форманчук РИА Новости.

Собеседник РИА Новости охарактеризовал происходящее как "весеннее обострение вялотекущей политической шизофрении".

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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