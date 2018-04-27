Татарстан и Турция будут сотрудничать в сфере здравоохранения и образования

СТАМБУЛ, 27 апр — РИА Новости. Татарстан и Турция договорились о развитии сотрудничества в области здравоохранения и образования, а также провели переговоры о создании в Татарстане турецкой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг в Анкаре провел переговоры с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром экономики Нихатом Зейбекчи.
Он отметил, что потенциал турецких строительных компаний востребован в республике.
"Сегодня в мире турецкий строительный комплекс очень профессиональный и очень мощный. Сегодня турецкие компании работают и в Татарстане. Потенциал турецких компаний востребован и в будущем в части уже строительно-монтажных, специальных работ", — сообщил Минниханов.
По его словам, на встречах с представителями правительства Турции обсуждались также вопросы расширения связей в области туризма, в том числе медицинского.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.