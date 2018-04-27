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Общество

На Роскомнадзор подали первый иск из-за блокировки TelegramLenta.ru

Сюжет:
Блокировка Telegram в России (146)
23:1527.04.2018
(обновлено: 23:37 27.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефонаМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг Telegram к концу второй недели блокировки получила новый виток развития: в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса крупнейших российских интернет-компаний, а один из бизнесменов подал первый иск к Роскомнадзору, заявив, что получил ущерб от действий ведомства на сумму 5 миллионов рублей.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Абызов рассчитывает, что Telegram найдет общий язык с российскими властями

Ситуация с ограничением доступа к сторонним ресурсам на фоне блокировки Telegram "доросла" до уровня советника президента – Герман Клименко решил созвать 3 мая совещание с представителями интернет-отрасли по вопросу устойчивости интернета. На нем планируется обсудить возможные меры, которые могут стабилизировать ситуацию с ограничением доступа к сторонним интернет-ресурсам.

Министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что история с блокировкой Telegram в России показала, что не все инструменты, используемые Роскомнадзором, работают эффективно, и необходим их анализ. По его словам, в будущем необходимо избежать ситуаций, когда выполнение требований судов происходит с ущербом для других пользователей. Абызов надеется, что Telegram все же найдет общий язык с российскими властями и в будущем подобные проекты отечественных разработчиков будут сталкиваться с меньшим количеством проблем.

Не избежала ситуация и реакции Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке Telegram не должна создавать помех для других сервисов. Он добавил, что процесс блокировки мессенджера оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Глава "Одноклассников": блокировка Telegram влияет на всю экономику

Удар по всему рунету

Блокировка Telegram, начавшаяся 16 апреля по решению суда, привела к сбоям в работе ряда сторонних сервисов, в том числе научно-образовательным. Это произошло из-за того, что Telegram для обхода блокировки использовал хостинг Amazon и Google, и Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

Последний эпизод блокировки сторонних ресурсов произошел в ночь на пятницу: ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Наутро Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".

В Роскомнадзоре также заявили, что к сбоям в работе сторонних сайтов при блокировке Telegram в РФ приводят действия ряда зарубежных хостинг-провайдеров, продолжающих предоставлять Telegram свои услуги.

В крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс" заявили, что попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету — блокировка коснулась не только мессенджера, пострадали многие ресурсы и их пользователи.

Логотип компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке IP-адресов "Яндекса"

"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит, прежде всего, рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — заявил PR-директор "Яндекса" Очир Манджиков.

По его словам, в реестр запрещенных сайтов попали пять IP-адресов "Яндекса" и пробыли в реестре около двух часов, компания ждет разъяснений Роскомнадзора. При этом в ведомстве заявили, что IP-адреса "Яндекса" не блокировались и не блокируются.

В интернет-холдинге Rambler Group заявили, что "бездумное воздействие" на информационные технологии, плотно встроенные во все сферы в госучреждениях и компаниях, способно серьезно подорвать жизнеспособность целых проектов и направлений. "Мы считаем, что любые подобные инициативы должны серьезно обсуждаться с игроками рынка", — сказали в пресс-службе Rambler Group.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
К Роскомнадзору подали первый судебный иск из-за блокировки Telegram

Руководитель социальной сети "Одноклассники" (ОК) Антон Федчин заявил, что ситуация вокруг блокировки Telegram влияет на всю российскую экономику, а не только на интернет. "Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас "интернет-зависимой" стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в сети. В результате перебои в работе важных онлайн-сервисов начинают влиять не только на интернет, но и на всю российскую экономику. На сложившуюся ситуацию нужно смотреть шире, чем просто на проблемы с доступом к интернет-сервисам", — сказал Федчин.

Вместе с тем, Mail.ru Group, владеющая соцсетями "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", запустила свои прокси-серверы для решения возможных проблем с блокировками.

После того, как ситуация затронула крупнейшие интернет-компании страны, в нее решил вмешаться советник президента РФ по интернету Герман Клименко. Он 3 мая проведет совещание с представителями отрасли по вопросу устойчивости интернета на фоне блокировки Telegram.

"Есть некоторые идеи, которые могут стабилизировать ситуацию", — написал Клименко на своей странице в Facebook. Как уточнил Клименко РИА Новости, совещание будет касаться ситуации с ограничением доступа к сторонним интернет-ресурсам на фоне блокировки Telegram, вопрос противостояния Роскомнадзора и мессенджера затрагиваться не будет.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Суд признал законным отказ в иске журналиста Кашина к ФСБ по Telegram

Он пояснил, что хочет предложить привлечь хостинг-провайдеров создать продукты, которые бы "облегчили жизнь" игрокам рынка, пострадавшим из-за ситуации вокруг Telegram.

Первый иск

О возможности подачи исков к Роскомнадзору заговорили еще на прошлой неделе, однако о подаче первого иска стало известно лишь в пятницу. Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он, по его утверждению, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Подавший в суд бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании". Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

Комментируя сумму иска, бизнесмен отметил, что она "в большей степени базируется на репутационных рисках, которые несет компания".

В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что в ведомство иск не поступал.

Офис интернет-компании Яндекс в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Яндекс" обвинил Роскомнадзор в ударе по "всему Рунету"

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП) по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр заявил, что ТПП не получала от предпринимателей обращений в связи с блокировкой Telegram и не ожидает, что они поступят в будущем.

Вместе с тем, на прошлой неделе адвокат Павел Чиков сообщил, что юристы Telegram намерены собрать все обращения пострадавших и обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера, затронувшей другие ресурсы. Он пояснял, что в правовой департамент "Агоры", которая защищает интересы Telegram, обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Он опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд.

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