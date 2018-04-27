В Совфеде готовы помочь при подготовке нового атласа мира

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Совете Федерации готовы при необходимости оказать содействие и поддержку созданию нового географического атласа мира, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент Владимир Путин ранее в пятницу поручил Росреестру и Русскому географическому обществу (РГО) создать новый географический атлас мира под контролем министерства обороны.

"Это очень правильное предложение, которое для Крыма имеет особую актуальность. При необходимости Совет Федерации готов подключиться, оказать содействие", — сказал Цеков.

Как отметил сенатор, создание такого атласа будет способствовать, в том числе и патриотическому воспитанию.

Цеков подчеркнул, что Крым долгие годы страдал от волюнтаристских решений Киева по переименованию целого ряда местностей и населенных пунктов, а также улиц крупнейших городов полуострова.

"Но для нас это суть истории Крыма, наша историческая правда, и все, что делала Украина в этом направлении, преследовало своей целью искажение этой правды", — сказал он.