В Брянске развернули двадцатиметровое полотнище георгиевской ленты

Девушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве. Архивное фото

Девушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве. Архивное фото

БРЯНСК, 27 апр – РИА Новости. Участники всероссийской акции "Георгиевская ленточка" развернули двадцатиметровое полотнище символа Победы в ходе флешмоба в Брянске, сообщает городская администрация.

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Брянске 24 апреля, в районах областного центра волонтеры раздают всем желающим этот символ памяти.

"Сегодня в Бежицком и Фокинском районе прошла необычная акция — в память о подвигах солдат Великой Отечественной войны школьники и студенты развернули 20-метровое полотнище георгиевской ленты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции приняли участие студенты колледжей, а также юнармейцы школ Фокинского района.

"Георгиевская ленточка — символ русских побед на протяжении нескольких столетий. Высшую военную награду Российской империи — орден Святого Георгия — учредила Екатерина Великая. В Красной армии ему на смену пришел орден Славы, колодка которого обтягивалась черно-оранжевой гвардейской лентой. Черный цвет солдаты на фронте назвали цветом пороха, оранжевый — цветом пламени", — отмечается в сообщении администрации.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости (с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".