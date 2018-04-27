Viber планирует до конца недели восстановить доступ к мессенджеру в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Viber планирует до конца недели полностью восстановить доступ к мессенджеру в России, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова.
В частности, начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram в РФ.
По ее словам, компания не получала запроса от Роскомнадзора на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, а также на предоставление ключей шифрования. Она напомнила, что Viber использует технологию сквозного шифрования во всех чатах и звонках, то есть сообщения поступают от отправителя к получателю в зашифрованном виде и только благодаря наличию ключей на устройствах пользователей расшифровываются.