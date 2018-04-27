В Крыму на майские праздники ожидается 30 градусов тепла

Вид на железнодорожную арку моста через Керченский пролив с горы Митридат в Крыму. Архивное фото

Вид на железнодорожную арку моста через Керченский пролив с горы Митридат в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Тридцатиградусная жара установится в Крыму на майские праздники, вода прогреется до комфортных для купания значений, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Крыму неделю назад установилась ясная погода. Температура воздуха в четверг днем составляла около +27 градусов.

"С 29 апреля по 3 мая в Крыму ожидается аномально жаркая погода", — говорится в сообщении. Столбики термометров поднимутся до +30.

Морская вода у крымского побережья постепенно прогревается: у берегов Ялты температура составляет 15 градусов, что на 3 градуса выше, чем неделю назад. По данным синоптиков, на майские праздники вода у побережья в некоторых регионах полуострова прогреется до комфортных для купания значений.

В лесах Крыма сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность, добавили синоптики.

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