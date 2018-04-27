Цифры Минздрава по алкоголю нереалистичны, заявил Онищенко

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Статистика Минздрава, которая свидетельствует о сокращении потребления алкоголя в России, не слишком реалистична, но в целом говорит о работе соответствующего законодательства и отношении граждан к своему здоровью, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения России сообщила, что количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40% с 2006 года благодаря систематической работе, в том числе, связанной с концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма на период до 2020 года.

"Снижение есть. Поэтому… я хотел бы их призвать к более реалистичной статистике, но и при этом в какой-то мере поздравить, что все-таки снижение есть, это в том числе и действие законов, и жизнь, которая заставляет людей заботиться о своем здоровье и меньше зависеть от так называемых химически седативных средств", — заявил РИА Новости Онищенко.

По его словам, снижение потребления алкоголя произошло, но не на 40%, что является статистикой по продажам алкоголя. "Есть, во-первых, нелегальные продажи, во-вторых, есть продажи так называемого двойного назначения, когда товар формально не является алкоголем, но на самом деле его пьют, это настойки и так далее", — отметил парламентарий.