Отмена страховой медицины в России может привести к хаосу, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи по случаю Дня российского парламентаризма в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи по случаю Дня российского парламентаризма в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Отмена страховой медицины в России может привести к полному хаосу в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов, на Совете законодателей в пятницу.

"По поводу госфинансирования медицины — здесь министр есть, здесь никакого секрета не будет, дискутируется эта тема постоянно. Специалисты считают, что, если сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придем к полному хаосу в этой сфере", — сказал Путин.

Он уточнил, что совершенствовать эту систему, безусловно, нужно, но действовать при этом, по мнению президента, нужно аккуратно. Путин также предложил присутствующим поговорить на эту тему с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которая сможет "систематизировать" подход правительства к рассмотрению этого вопроса.