Отмена страховой медицины в России может привести к хаосу, заявил Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Отмена страховой медицины в России может привести к полному хаосу в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на мнение специалистов, на Совете законодателей в пятницу.
Он уточнил, что совершенствовать эту систему, безусловно, нужно, но действовать при этом, по мнению президента, нужно аккуратно. Путин также предложил присутствующим поговорить на эту тему с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которая сможет "систематизировать" подход правительства к рассмотрению этого вопроса.