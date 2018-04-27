В Верхневолжье реализуют 139 проектов по благоустройству городской среды

ТВЕРЬ, 27 апр — РИА Новости. В рамках приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области в этом году планируется благоустроить 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков — этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии, которое провел глава региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба обласвтного правительства.

"Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения — от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ", — сказал Руденя.

Он подчеркнул, что все проекты программы должны быть реализованы качественно, с соблюдением всех технологических требований и в срок.

В пресс-службе правительства Тверской области отметили, что в этом году субсидии по направлениям "благоустройства общественных зон и дворовых территорий" будут предоставлены 42 муниципалитетам. По направлению "благоустройство парков" субсидии получат 10 муниципальных образований. Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области в текущем году будут направлены более 348 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в 2017 году. Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года ее общий бюджет составит порядка 1,3 миллиарда рублей.

В прошлом году в рамках проекта привели в порядок 17 общественных территорий, 106 дворов и 6 парков.

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