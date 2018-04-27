Володин рассказал, почему в России закрыли многие лечебные учреждения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие лечебные учреждения в России были закрыты из-за формального "бумажного" подхода.

"За последние годы мы многое смогли сделать в развитии медицины, в том числе развитии современной, отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи. Но, что касается первичного звена, то здесь, в том числе из-за наших недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений, возникли проблемы и проблемы серьезные", — сказал Володин на встрече Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании с президентом РФ.

"В результате, из-за формального и "бумажного" подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения", — добавил он.