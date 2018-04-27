В Гидрометцентре рассказали, когда откроется пляжный сезон

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура воды в реках Подмосковья достигнет 18-19 градусов в конце мая, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, добавив, что сам в это время уже начнет купаться.

"Я начну купаться с конца мая, потому что температура воды достигнет 18-19 градусов, а в середине июня, температура, по нашим оценкам, достигнет 20-22 градусов", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, повышение температуры воды в реках и озёрах происходит достаточно быстро, а в морях — очень медленно.

"В Сочи температура к 20-градусной отметке приблизится не раньше третьей декады июня. Море должно прогреться. Температура 23 градуса отмечается не раньше середины июля. В Азовском море гораздо раньше — там в июле уже 24-25 градусов. В Крыму очень долго прогревается — там в июле вода еще 22 градуса", — добавил метеоролог.